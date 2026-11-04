Спорт:

Нетаняху вече е токсичен и за републиканците, и за демократите

04 ноември 2026, 16:30 часа 797 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху вече е токсичен и за републиканците, и за демократите

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е станал "токсичен" и за двете основни американски политически партии - Републиканската и Демократическата. Това заяви опозиционният лидер Яир Голан като предупреди, че ако управлението на Нетаняху продължи, това ще доведе до конфронтация с Вашингтон. 

Голан предупреди, че задържането на Нетаняху и на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир на власт, може да "насочи Израел по курс, водещ до международни санкции, международна изолация и конфронтация със САЩ – наш приятел и най-важен съюзник”. Той призова за бързо сформиране на "правителство на промяната" в Израел. 

В изявление, в което поздрави Демократическата партия за изборната ѝ победа на междинните избори, партията на Голан изрази надежда за бързо подобряване на отношенията между Израел и САЩ.  

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Демократите на Голан обещаха да преразгледат и подхода на Израел към палестинците и арабите, ако те влязат в правителството. 

Израелският президент Ицхак Херцог по-късно днес ще започне консултации с партийните лидери относно това кого искат за министър-председател, след завършилите без категоричен победител парламентарни избори миналата седмица, съобщава междувременно ДПА. Нетаняху от своя страна се надява да си осигури пети мандат.

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Израел Бенямин Нетаняху САЩ
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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