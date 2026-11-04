"Бизнесът е отвъд ръба с цените на тока": ПП призова кабинета за спешни мерки (ВИДЕО)

"Бизнесът не е изправен на ръба със сегашните цени на тока. Той вече е отвъд ръба. Трябва спешно да бъдат представени реални мерки на база на реалния финансов ресурс, с който разполага Фонд сигурност на електроенергийната система и да бъде представен реален механизъм", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски пред медиите в парламента.

Според него колебанието на правителството да представи реален компенсаторен механизъм не дава никаква предвидимост на икономическите оператори

"Компенсаторният механизъм, който приеха през септември, най-вероятно, евентуално ако има пари във фонда, ще изплати компенсации на бизнеса в края на следващата година. Не може бизнесът 12 месеца да отлага плащанията си. Това ще доведе до лавинообразен ефект в цялата икономическа дейност в страната", добави Рибарски.

Лавина от фалити

Според Рибарски правителството се прави, че нищо не се случва, а инфлацията е вече 6%.

"Ако не се промени подходът на правителството, следва вълна от фалити", прогнозира заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков.

Бюджетът и вторият стълб за пенсиите

От "Продължаваме промяната" коментираха и информацията, че правителството е щяло да посегне на втория стълб на пенсиите, за да компенсира дефицита, като заявиха, че ще изчакат коментарите на ЕК по бюджета.

Според тях обаче Министерство на финансите в момента се опитва да поправи нещата, тъй като този 1 млрд., който са очаквали да вземат от пенсиите на хората, сега ще трябва да бъде компенсиранот другите.

От "Продължаваме промяната" изтъкнаха, че правителството си измисля нови данъци, докато се опитва да ни увери, че няма да вдига данъци.

Попитани кои са приоритетите на "Продължаваме промяната" и дали още искат оставката на Михаела Доцова заради Соня Колтуклиева, от партията отговориха, че бюджетната процедура е приоритет, а относно председателя на парламента - те очакват сама да реши дали да остане или не. ОЩЕ: ЕК е отказала: Мирчев обясни как планът на Радев за пенсиите се е провалил