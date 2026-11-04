Кабинетът "Радев" одобри скок в данъчните оценки на имотите - ето с колко

Актуализиране, т.е. ще има повишиване на данъчните оценки на недвижимите имоти в три поредни години. Това предвижда правителството с промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Те бяха бяха приети от Министерския съвет на днешното правителствено заседание, но за да станат факт, трябва да минат на първо и второ четене през 52-ия парламент, където "Прогресивна България" разполагат с мнозинство.

През 2027 г. актуализацията ще бъде с 30 на сто, а през 2028 и 2029 г. - с по 35 процента. Ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Ето за кого се отменя патентният данък

Във връзка с получено становище от страна на Европейската комисия се отменят текстове, свързани с облагане с патентен данък на доходите на юридическите лица от дейност като заведения за хранене и развлечения, тъй като мярката е определена като държавна помощ.

Въвеждат се и правила, произтичащи от документи на Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. ОЩЕ: За да има за бюджета: Кабинетът предлага колкото по-мощен е автомобила ви, толкова по-скъпо да плащате

Нови глоби и санкции

С цел да се отразят ефектите от инфлацията и за да се засили превенцията, се осъвременява и размерът на глобите и имуществените санкции в административно наказателните разпоредби. ОЩЕ: Данъчните оценки на имотите скачат със 100% за три години