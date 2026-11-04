Кабинетът "Радев реши: Ето колко ще е минималната работна заплата през 2027 г.

Минималната месечна работна заплата за страната ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г., става ясно от постановление на Министерски съвет, публикувано в брой 100 на "Държавен вестник" от 3 ноември 2026 г. Решението е взето от правителството миналия четвъртък. Това означава, че през следващата година ще има малко над 6% ръст на минималното възнаграждение, тъй като през 2026 г. минималният размер на заплатата беше 620,20 евро.

Съгласно решението минималната часова работна заплата през 2027 г. ще бъде в размер 3,98 евро.

Обещания и искания

Припомняме, че в началото на октомври в интервю за БНР социалният министър Наталия Ефремова заяви, че целта й ще бъде минималната работна заплата да бъде с максималния размер по новата формула - т.е. 672,80 евро за 2027 г.

КНСБ настояваха за по-висок размер на минималното възнаграждение и искаха то да бъде в размер на 690 евро, тъй като според тях 660 евро са крайно недостатъчни.

От КТ "Подкрепа" пък не са съгласни с новия механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, защото според тях той ощетява хората. ОЩЕ: Слонът в стаята и бюджет на ръба на добрия тон: Синдикати и работодатели за парите на държавата

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Припомянме, че новият механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата идва след като Народното събрание прие промени в Кодекса на труда.

Според тях размерът на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд ще се изчислява при съобразяване със социални и икономически критерии.

Те включват покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Предвижда се на три години да се извършва обективна оценка на адекватността на МРЗ. Тя ще се прави по две референтни стойности – 60 на сто от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот. ОЩЕ: Бюджет 2027 идва следващата седмица