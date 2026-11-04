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Задължително електронно фактуриране и нов праг за регистрация по ДДС: Ето какво да очакват фирмите

04 ноември 2026, 16:17 часа 948 прочитания 0 коментара
Снимка: Елена Страхилова
Задължително електронно фактуриране и нов праг за регистрация по ДДС: Ето какво да очакват фирмите

Поетапно увеличение на прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г., предвиждат част от промените в закона, одобрени от Министерския съвет днес. Измененията са обосновани от инфлационните процеси, нивата на икономически растеж и текущата икономическа реалност. Чрез въвеждането на ясен тригодишен график за нарастване на прага се осигурява предвидимост за бизнеса и възможност за дългосрочно планиране на дейността. Запазва се възможността малките предприятия, чийто оборот не надвишава прага, и занапред да имат възможност да упражняват правото си да прилагат общия режим за ДДС.

Сегашният праг, въведен на 1 април 2025 г., беше намален с цел облекчаване на бизнеса, но предвид кумулативната инфлация и нарастването на оборотите на малките и средни предприятия, той бързо изчерпи своя позитивен ефект. Съгласно общото европейско законодателство, всяка държава сама определя своя праг за регистрация по ДДС спрямо специфичните особености на икономиката и оценен ефект върху административната тежест, разходите на икономическите оператори и приходната администрация, бюджетните приходи и др. ОЩЕ: Ефремова предлага ръст на семейните помощи за деца: Вижте списък на социалните плащания през 2027

Мотивите за новия праг

Новият праг дава възможност на приходната администрация да насочи повече ресурси за предотвратяване и борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и за подобряване на качеството на услугите за данъкоплатци и ефективността на събирането на ДДС от големите стопански субекти.

Задължително електронно фактуриране

Други основни промени в проекта са свързани с въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 година. В хода на обществените консултации първоначалният централизиран модел бе заменен с децентрализиран модел на оперативна съвместимост. Промяната е във връзка с уеднаквяване на изискванията с европейската рамка ViDA („ДДС в цифровата ера“), съгласно които от 1 юли 2030 г. държавите членки трябва да въвеждат в националната законодателство задължително електронно фактуриране за трансгранични доставки. Установяват се и правила за задължително издаване на структурирани електронни фактури за местни доставки и авансови плащания между фирми, организации и държавни органи, установени в страната.

Въвежда се задължителна регистрация по ЗДДС преди първата доставка за данъчно задължени лица, извършващи продажби на нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ). Целта на тази промяна е елиминиране на сивия сектор при бързи разпоредителни сделки със земя и сгради, извършвани в кратък период непосредствено преди регистрацията на лицата по общия ред. Мерките са насочени изцяло към ефективна борба с данъчните измами и ограничаване на възможностите за укриване на ДДС при прехвърляне на недвижими имоти, включително - нови сгради, части от тях, прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти.

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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