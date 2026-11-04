Газът е много скъп, КЕВР е виновна: Дяволът е в детайлите, картината е друга

Газът поскъпна много сериозно в началото на ноември, 2026 година - и веднага срещу КЕВР и още повече срещу управляващите се изля огромно недоволство, особено през социалните мрежи. Но както обикновено детайлите по всяка нашумяла тема много често остават на заден план. В случая енергийният експерт Калоян Стайков, част от Института за енергиен мениджмънт, внесе разяснение какво всъщност стана.

Още: "34% е високо, 32% не е": Гняв от поскъпването на газа със задна дата, "за да не лъсва лошата новина на изборите"

Накратко: Първо, председателят на КЕВР Пламен Младеновски и премиерът Румен Радев казаха преди втория тур на изборите за президент, че токът и парното няма нужда да поскъпват, за газа обаче нямаше никакви заявки.

Второ - сега "Булгаргаз" даде заявка за 34% ръст на цената, КЕВР одобри 32,5%. Референтният за Европа нидерландски газов хъб TTF отчете месечно поскъпване от средно 22,2%. Само че месец по-рано поскъпването при TTF беше 30,2%, а за "Булгаргаз" КЕВР одобри 16,9% ръст на цената.

Цялото обяснение на Стайков, публикувано на личната му страница във Facebook:

Втори ден тече някаква кампания срещу КЕВР, затова искам да споделя някои мисли:

1) За повечето хора и политици регулаторът по дефиниция е виновен. Ако решението е през октомври - защо вдига цените преди избори; ако е през ноември - защо след тях. Между другото, имаме такъв пример през 2014 г.

2) Началото на месеца е в неделя и решение в понеделник изглежда по-скоро на ръба, отколкото като нарушение на процедурата. Ако 1 ноември се падаше миналата сряда, а решението излиза този понеделник, щяхме да водим друг разговор.

3) Месечното увеличение за Булгаргаз е 32,5%, докато за TTF е 22,2%. Обаче за периода юли-септември увеличението за Булгаргаз е 16,9% на фона на 30,2% за TTF. С други думи, сега плащаме за по-малкото увеличение през предходните месеци.

4) Миналата седмица премиерът и председателя на регулатора говорят, че не е необходимо увеличение на цените на електрическата и топлинната енергия. Нищо не споменаха за природния газ.

5) Регулираните цени за Булгаргаз се определят всеки месец, докато за топлофикационните дружества се определят веднъж на 12 месеца на база на прогноза за цената на природния газ за съответния период. Т.е. едно месечно увеличение на природния газ не предполага автоматична корекция на топлинната енергия.

6) Промяна на цената на топлинната енергия в рамките на 12-месечния ценови период е позволено, но не по-често от веднъж на 6 месеца. Това означава, че в рамките на този период може да има само една корекция и тя не може да бъде преди 1 януари 2027 г.

Разбирам политическите страсти, но се опитайте да разграничавате регулаторни органи, които би трябвало да са независими и експертни, от тези, които провеждат политика. Политическите нападки към регулаторните органи нямат незабавен ефект, но в средносрочен план уронват авторитета им и намаляват тяхната независимост.

Още: Не сме казвали на КЕВР какво да прави с газа, имаше консултации за тока: Петър Витанов с обяснение