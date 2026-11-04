Всяка 15-та жена развива посттравматично стресово разстройство след раждане

Почти една на всеки четири жени смята своето раждане за травматично преживяване, а 6,7% развиват посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Това са откритията на изследователи, които са анкетирали над 11 000 млади майки от 31 държави. Резултатите са публикувани в British Journal of Psychiatry. Жените са смятали раждането за травматично, ако са се страхували, че те или бебето им може да бъде сериозно наранено или да умре.

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Последиците

Последиците обаче не винаги се ограничават до болезнени спомени. ПТСР може да бъде съпроводено с кошмари, обсесивни мисли за раждане, постоянна тревожност и опити да се избегне всичко, което им напомня за преживяното. Изследователите отбелязват, че последствията от травматично раждане могат да повлияят на живота на жената дори след изписване от болницата. Те са свързани със следродилна депресия, страх от следващата бременност и раждане, трудности с кърменето и установяване на емоционална връзка с бебето.

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Честотата на травматичното раждане варира значително в различните страни. Най-високият процент е регистриран в Малави - 69%, докато най-ниският е в Обединените арабски емирства, където 7% от участничките съобщават за подобни преживявания. Високи нива са наблюдавани и в Чили (49%), Непал (41%) и Саудитска Арабия (40%).

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Травма

Освен това много жени са изпитвали симптоми на травма, дори ако състоянието им не е отговаряло на критериите за диагноза посттравматично стресово разстройство. Средно 44,5% от участничките съобщават, че тези симптоми им причиняват емоционален стрес, а 34% казват, че пречат на ежедневието им. Процентите варират значително в различните страни: например 82% от участничките в Пакистан и 5% в Израел съобщават, че симптомите са повлияли на живота им. Авторите на проучването смятат, че следродилните грижи трябва да включват повече от просто физическото благополучие на майката и детето.

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