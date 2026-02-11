Лайфстайл:

ИТН след избора на служебен премиер: Очакват ни нечестни избори (ВИДЕО)

"Очакват ни нечестни избори, контролирани от една политическа партия, за която изпитвам сериозни съмнения, че е набъркана в политически и морални извращения", каза председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред медиите в парламента във връзка с избора на Андрей Гюров за служебен премиер. Припомняме, че петима от включените в списъка с възможни служебни министър-председатели заявиха готовност да поемат поста, като сред тях бе и Андрей Гюров.

Останалите бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева. ОЩЕ: ИТН искат за служебен премиер Мария Филипова или двете заместнички на Главчев

ИТН виждат юридически проблем в избора на Йотова

От партията на Слави Трифонов виждат юридически проблем с избора на Андрей Гюров, тъй като е отстранен като подуправител с решение на БНБ. Той цитира и жалба във Върховния административен съд. "ВАС е направил официално запитване пред съда на ЕС. Представете си ситуация, в която в идните дни Съдът на ЕС излезе с решение, вследствие на което се задвижи делото във ВАС и се констатира такава несъвместимост", предупреди депутатът от ИТН Александър Рашев. 

От ИТН обърнаха внимание, че може да изпаднем в патова ситуация заради избора на Андрей Гюров за служебен премиер. ОЩЕ: Президентът Йотова обяви името на служебния премиер

Деница Китанова
