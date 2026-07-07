За да надделее доброто над злото: Образователният министър обясни защо трябва да бъде въведен предметът "Добродетели и религия"

Въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училищата е смислено за това детето да се запознае с понятията "добро", "зло", да пребори агресията и да надмогне собственото си его. Това заяви пред БНТ министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Според него ключовото за въвеждането на предмет "Добродетели и религия" е да бъдат изготвени учебниците. Още: Нов опит религията да се вкара в училище, новият министър е настроен позитивно (ВИДЕО)

Проф. Вълчев въвеждането на предмета трябва да стане със съгласието на колегиите в сферата на образованието.

Припомняме, че силен радетел за въвеждане на предмета е Българската православна църква, начело със сегашния патриарх Даниил. По отношение на морала обаче курсът на Даниил е крайно интересен - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ:

Проблемите в сферата на образованието

Снимка: Actualno.com

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"Има много проблеми в сферата на образованието, но не трябва да бъдем и много черногледи. Резултатите от матурите и външните оценявания показват, че образованието е застинало на едно ниво и трябва да намери пътя напред оттук насетне. Предстоят сериозни дебати, важни стъпки, които трябва да извървим, но аз съм убеден, че трябва да го направим с консенсус. Продължим ли да воюваме за всяка една промяна в образованието, няма да има успех", коментира министърът.

По думите му трябва да се разтоварят училищата от напрежението, което ги притиска.

Според него трябва да се намалят неравенствата в регионите, в които има проблем с образованието. Деца преминават в горна степен на образование, без да са усвоили знанията, посочи министърът на образованието.

Министърът вярва, че се прикриват отсъствия, за да може да върви финансирането в образованието. Системата на финансиране е формирала такъв тип поведение, посочи проф. Георги Вълчев.

Той е на мнение, че не трябва да се правят разделения между частните и общински училища.

Проф. Георги Вълчев се обяви още затова вратите на университетите да бъдат широко отворени за хората, които искат да учат, но както го обясни той - да не се излиза така лесно и да не се получават лесно дипломи за висше образование, за да не се вреди на икономиката.

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