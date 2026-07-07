"Не следвай неверниците": Иран се подигра с България чрез "Възраждане"

През изминалите почивни дни осъмнахме с новина, че "представители на управляващите в България" са отишли на церемонията по погребението на иранския аятолах Али Хаменей в Техеран. Новината, формулирана точно по този начин, се появи в известен Z-канал в Telegram, появи се и в Анадолската агенция. Бързо стана известно кои са тези български политици - Ангел Георгиев, депутат от "Възраждане" в сегашното, 52-ро Народно събрание, който е и председател на Комисията по политиките за българите извън страната в парламента, както и Златан Златанов, депутат на "Възраждане" в 51-вото Народно събрание. Новината бе бързо потвърдена от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук, където той с гордост разкри, че смята това за голяма чест. Нещо повече, той е добавил изрично, че да не остане никакво съмнение - Георгиев и Златанов са "единствените европейски политици, участвали в церемонията. Освен "Възраждане", други държави и политически партии от Европа не са канени" - ОЩЕ: "Не следвай неверниците": Български депутат на погребението на аятолах Хаменей - МВнР още не отговаря (ВИДЕО)

Това, което за Костадинов явно е повод за гордост, за мнозина здравомислещи българи обаче е основание да повдигнат някои много сериозни въпроси.

3117 убити, включително 200 служители на службите за сигурност. Не, 6488 убити протестиращи. Не, над 30 000 убити. Всичко това са данни от най-кървавите дни на безпрецедентни протести в Иран, срещу режима на аятоласите. Тези протести избухнаха по нова година, само преди половин година - а данните са съответно официалните от Техеран, тези на неправителствената правозащитна агенция HRANA (Human Rights Activists News Agency) и на база показания от работили в иранските морги медицински лица.

Съмнение няма в едно - хиляди в Иран загинаха, защото излязоха на улицата да поискат по-добър живот и край на гнета на абсурдния средновековен режим там. Но партия "Възраждане", водена от Костадин Костадинов, изпрати свой настоящ и свой бивш депутат, за да се поклонят на гроба на лидера на точно този режим - аятолах Али Хаменей. Режимът, избил хиляди обикновени хора - при това споменът отпреди половин година е най-пресен, но не по-малко зловещ и също с тонове кръв беше завършекът на опита за постигане на свобода и щастлив живот през 2022 година. Пак в Иран, символът тогава беше трагично загиналата Махса Амини - ПРИПОМНЕТЕ СИ: Светът през 2022 година: Протестите в Иран - ще падне ли религиозният режим?

Погребението на върховния лидер на Иран не е само религиозен ритуал, а е демонстрация на легитимността на Ислямската република. Тоест всеки чуждестранен представител, който присъства на церемонията, става част от тази демонстрация. И Техеран едва ли ще пропусне да се възползва от шанса, показвайки на света, че представители на държава от Европейския съюз с присъствието си там на практика са послужили за легитимирането на един режим, който иначе ЕС многократно е осъждал.

Официалната позиция на ЕС от години е критична към режима в Техеран заради тежките нарушения на човешките права, репресиите срещу жените, масовите екзекуции, преследването на политическата опозиция, ограниченията върху свободата на словото, подкрепата за въоръжени групировки в Близкия изток.

България е член на Европейския съюз и в това си качество би трябвало да поддържа общата външна политика на ЕС спрямо Иран. Макар в случая двамата представители на "Възраждане" да не представляват българската държава, те си остават действащ и бивш депутати на държава членка на Съюза. Резонно, присъствието на представители на българска парламентарна партия на подобна церемония повдига въпроса доколко все пак България следва политиката на ЕС. Още повече, че официално разграничение от техните действия от страна на нашето външно министерство досега не видяхме.

Даваме ли на Иран сега възможност да заяви, че има политически съюзници дори в Европейския съюз? Даваме ли коз на иранската пропаганда, която от години се стреми да покаже, че режимът не е международно изолиран, а има подкрепа и признание навън?

Има още един въпрос. Появи се информация също така какъв текст от Корана е бил прочетен при появата на българските политици. Това е важен момент, тъй като в ислямската традиция се четат определени сури (глави) от свещената за мюсюлманите книга при всички значими държавни и религиозни церемонии. Техният избор не е случаен.

Конкретно за българската делегация е бил прочетен 48-ият аят от "Ал-Ахзаб", в който се казва: "И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител" (пояснение за това даде известният български учител Емил Джасим във Facebook, разяснения имаше и от близкоизточния анализатор Руслан Трад).

Трудно е да се приеме, че изборът на точно този аят няма никакво символично значение, тъй като за режими като иранския кадрите от тези церемонии и всички детайли около тях имат пропагандна стойност. В Иран политиката и религията не са разделени, затова по време на официални церемонии религиозните текстове почти винаги имат и политическо послание.

И накрая, струва си да зададем и още един въпрос, но той е по-скоро морален. Партия "Възраждане" се представя като защитник на българския суверенитет, на националната идентичност и християнските ценности. Когато нейни представители отиват на крака да отдадат почит на лидера на иранския режим, който не само има неограничена политическа власт, но и в чиято държава религиозното право стои над гражданското, стои въпросът как това се вписва в ценностите, които от "Възраждане" твърдят, че защитават. Хайде, дори да оставим настрана европейските демократични принципи, пак доста трудно това се съчетава с образа на партия, която се представя като защитник на българската национална държава, православната традиция и християнските ценности.

Автори: Елена Страхилова и Ивайло Ачев