Фалшиво масло за всички нас: Земеделският министър пак не каза колко е заловено при знаков случай

Агенцията по храните (БАБХ) е отишла, хванала и е иззела. Абсолютно всичко, което е било на пазара. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски, който така и не каза за втори път в национален телевизионен ефир какво количество фалшиво масло е хванато от БАБХ в началото на 2025 година. Министърът единствено говори как БАБХ действала в началото на миналата година, работила по сигнал и си свършила добре работата, докато обясняваше, че като няма сигнал нещата не се получавали толкова добре – ОЩЕ:

Рецидив - трябва повече контрол

По думите му, за втори път след това е имало проверка в двете фирми, които са внесли въпросното масло, и били установени 5 тона продукти с изтекъл срок на годност - Абровски обаче не се сети какви са били. В такива случаи продуктите се унищожават автоматично, това не е станало – унищожени са след намесата на институциите. Защо обаче не е имало контролен механизъм дали хванати нарушители не го правят пак, попита той.

"Да, във вида, в който са в момента, не би трябвало да могат да отиват на пазара" - това дословно е отговорът на Абровски дали можем да сме спокойни, че въпросните компании ("Клас фуд" ЕООД и "Алфа СД" ООД ) ще продължат да действат на българския пазар

По думите на Абровски се готвели законодателни промени, за да има по-строг контрол. Ще се прави система за регистрация на всички хранителни продукти, влизащи в България – регистрацията ще се прави от първия оператор, който ги внесе на българския пазар. Ще имаме информация за произход, кога изтича срок на годност, "за да не се налага вие да ходите и периодично да правите такива репортажи", обясни министърът в сутрешния блок на bTV.

Имаме много хубави индустриални ферми на европейско ниво, но имаме и много малки ферми, които произвеждат малко като количество мляко. Затова бъдещето са кооперативите, подчерта Абровски, като изказа похвала за Симеон Караколев, председател на овцевъдната и козевъдна асоциация, който действа в тази насока. Браншова асоциация "Плодове и зеленчуци" правела същото.