Общественият съвет: България може изобщо да няма Национална детска болница (ВИДЕО)

Хоризонт има, няма желание. Това, което в момента ни казва държавата, е че това не е и неин приоритет. Това коментира членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова пред Мария Цънцарова по отношение на блокирания процес по изграждане на лечебното заведение.

Според нея е под въпрос дали изобщо България ще има Национална детска болница.

"Свидетели сме на пълно блокиране на процеса. Това, че детската болница я няма в бюджета е само един от сигналите, но е изключително ключов. Не последва никакво обяснение. Последва опит за замазване на очите", категорична беше тя.

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По думите на Цекулова заявените средства за болницата са крайно недостатъчни, за да бъде завършен проектът. "Да, в Здравната инвестиционна компания има налични около 47 млн. евро, които по изчисления на международния консултант от 2025 г. са напълно достатъчни да се върви по процеса по проектиране, но ако ще я строим тая болница, са необходими около 400 млн. евро, които ги няма никъде в бюджетната прогноза", заяви тя.

Националната детска болница е под въпрос

Тя уточни, че "проектирането е доникъде", защото КЗК отмени обществената поръчка за проектиране.

"Аз съм благодарна, че имаме примера на детската болница в Бургас, която е много по-малка като мащаб, има други функции, но е добър пример чисто за процеса, който беше изминат", допълни Цекулова.

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По думите й от Съвета са имали среща с екипа на Министерство на здравеопазването, на която е демонстрирана добра воля и желание за сътрудничество, но след това нищо не се е случило.

Според нея основният въпрос е дали изобщо това е нечий приоритет.

"Не става дума за сградата на баира в Горна Баня. Става дума за това как ще работи детското здравеопазване в България и дали то ще осигурява качествена и достъпна грижа на всяко едно дете, без значение дали е родено на жълтите павета, или в Лом, или в някое родопско село", заяви Цекулова.

Според нея въпросът е дали изобщо ще има Национална детска болница.

Тя коментира и главните изкривявания в детското здравеопазване. Според официални данни 26 пъти са се увеличили разходите за лекарствата за редки болести за деца за 10 години. От 5 млн. лв. са станали 65 млн. евро.

"Въпросът е с тези пари дали сме купили повече здраве за повече деца или този огромен ръст означава повече пари за същите лекарства? Имаме основание да смятаме, че е второто", коментира Надежда Цекулова.