Срив в покупките на апартаменти в Букурещ: Ето какво се случи с имотния пазар

Сделките с апартаменти в Букурещ са намалели с 1,7% през първите шест месеца на годината в сравнение със същия период на 2025 г. Второто тримесечие на годината е довело до видимо съживяване на търсенето, разкрива пазарен анализ, публикуван в понеделник, пише румънската информационна агенция Agerpres. В рамките на цялата столична агломерация, включваща окръг Илфов, спадът е по-малък – едва 1,3% – при продадени 25 634 жилища, допълва wall-street.ro.

Съживяване през юни

През юни търсенето е нараснало с близо 30%, което е сигнал за потенциално възстановяване на пазара през втората половина на годината.

Според данни на Crosspoint Real Estate – международния партньор на Savills в Румъния – броят на сделките с отделни жилищни единици в Букурещ се е увеличил с 2,2% през април, с близо 16% през май и с над 26% през юни спрямо съответните периоди на предходната година. Това възстановяване смекчи спада за цялото полугодие до едва 1,7% спрямо първата половина на 2024 г., като бяха реализирани сделки с малко над 21 000 жилища.

Какви жилища се купуват

Повечето сделки през първата половина на годината са реализирани в Сектор 3 и 1 на Букурещ – съответно 12 726 и 9 573 жилищни единици. В този контекст сектор 3 е водещ по отношение на завършените нови жилища (11 447 единици) за периода от средата на 2022 г. до 2025 г., докато сектор 1 е с най-малък брой новопостроени жилища в града за същия период – едва 4 627.

"Ограниченията за разрешителни, високите цени на земята и архитектурните и градоустройствени стандарти на Сектор 1 ограничават броя на предприемачите, способни да реализират проекти там, докато интересът на купувачите остава стабилен. Тази тенденция е валидна за целия град: търсенето е по-силно в райони като Теодор Палади в Сектор 3 (среден пазарен сегмент) или Северен Букурещ (горен среден и премиум сегменти), отколкото в по-достъпните райони на юг и запад“, посочва цитираният източник.

„Обяснението все по-често се крие в инфраструктурата. Купувачите възприемат разликата в качеството не толкова в самите жилищни проекти, колкото в недостатъците по отношение на обществения транспорт, достъпа до училища и болници, както и наличието на паркове в периферните райони. От своя страна, предпочитанието към добрата локация пред най-ниската цена поддържа сегашните ценови нива в града както за новото, така и за съществуващото жилищно строителство“, се отбелязва в експертния анализ. ОЩЕ: Най-евтината столица: Наемите в София са най-ниските в ЕС