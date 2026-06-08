Инхаус процедурите и "Хемус": Министър Шишков обясни защо е с вързани ръце да ги прекрати

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков призна, че инхаус договорите по автомагистрала "Хемус" са незаконни, но и че на практика е с вързани ръце да ги прекрати. Това стана ясно от думите му пред медиите във връзка със наемането на частни фирми за подизпълнители от държавното дружество "Автомагистрали" за строителство на автомагистралата. "Първо трябва да понесат отговорността хората, които са направили това. Начинът, по който са сключени договор инхаус, са незаконни", смята Шишков.

Защо е с вързани ръце?

Министърът обаче обясни, че са раздали една трета аванси по тези инхаус договори за "Хемус"

"Ако решим да прекратим договорите, държавата ще загуби около 1 млрд. лева. Това не може да си позволим да го направим, а да накараме тези строители под прикритие да довършат наистина, т.е. да изпълнят взетите пари и да ги превърнат в изпълнение на магистрали, а не да останат в нечии чували", заяви министър Шишков.

Припомняме, че министър Шишков също беше обвинен от Института по пътна безопасност на бившия шеф на КАТ - София Богдан Милчев, че е върнал инхаус процедурите. Конкретният повод беше смяната и поддръжка на мантинели, но министърът отговори преди дни, че "Автомагистрали" има капацитет да свърши тази работа, т.е. няма да има превъзлагане. Даже обяви, че ще се възползва от този вид възлагане, защото е разрешено от закона и защото предишната поръчка за мантинели е била оскъпена. ОЩЕ: Даже е спестил пари от мантинелите: Регионалният министър ще се възползва от инхаус временно (ВИДЕО)