Два месеца преди еврото: БНБ с нови условия към банките

28 октомври 2025, 17:06 часа 357 прочитания 0 коментара
Българската народна банка (БНБ) вече ще изисква от банковите клонове да изпращат информация за новите кредитополучатели по-бързо. Това ще се случва за максимум два дни, а не за пет дни, както е в момента. Промяната ще влезе в сила от 01.02.2026 година и е стъпка, която би могла да намали кредитните измами, пише NOVA след разследване на медията.

В него стана ясно, че десетки са попаднали в капана на измамници, които са ги убедили, че ще могат да изтеглят фиктивен кредит срещу комисионна. Били са подтикнати да изтеглят няколко кредита в един ден от няколко различни банки и да предадат парите на хората, които след това изчезват безследно.

Снимка: iStock

След разказите на потърпевши се повдигна въпросът за твърде бавното обновяване на кредитния регистър, заради което една банка може прекалено късно да разбере, че друга вече е отпуснала заем на дадено лице и да отпусне нов такъв на същия човек. Именно тази слабост на системата доведе до истории на длъжници към четири банки, които и днес изплащат кредити за над 300 000 лева. Остава въпросът дали срокът от два дни, който предстои да бъде даден на банките, ще е достатъчен, за да спрат още такива кредитни измами, пише още медията.

