Държавните магазини на Пеевски - капка в морето или "тефтери на вересията": Анализ

Кога държавата е допустимо да се намесва в една пазарна икономика? Това е допустимо тогава, когато има така нареченият пазарен провал и когато има публични блага. Данните показват, че 27 000 предприятия се занимават с търговия с храни, 42 000 обекта се търгува с храни и 82 000 души са заети с това. Това заяви икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов пред bTV.

Той каза, че подкрепа от народните магазини, а не държавните магазини, е за хората на Делян Пеевски. "То има държавни магазини чрез държавна мантра, в които се казва, че ще се продава по-изгодно млякото, сиренето и кашкавалът. Това (Магазините за хората - б.р.) е капка в морето и не може да побутне целия пазар", коментира Лъчезар Богданов.

Ще сработят ли държавните магазини за хората?

Според него въпросът е дали би било реалистично да се очаква, че с държавен мениджъмънт ще се прояви нещо съществено на пазара на храни. Лъчезар Богданов напомни как са изглеждали и соцмагазините пред 90-те години и как изглеждат сегашните магазини. Той даде пример още, че и сега има евтино олио по 2.50 лв., както и такова за 4.50. Освен това има сирене на цена от 13 лв. за килограм, но има и такова за 33 лв. Човек гледа с очите си, прави си сметката и решава откъде да пазарува, отбеляза Богданов.

Ако искаха да помагат на хората в затруднено положение, да бяха направили анализ колко са, кои са, да научат повече за тях и тогава да помислят за адекватни мерки. "С 10 млн. лв, които са отделили за тази работа, стигат за 2-3 екскурзии до Северна Корея, да видят как ги правят тези работи". Коментарите са на Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива и банкера Левон Хампарцумян пред Нова телевизия – заради т. нар. държавни магазини

Не може да имате държавна помощ за търговско дружество, дори да е държавно. Има закони, има паневропейски правила – само със социална програма, например купони за храна с конкретни лимити, може да се окаже помощ на затруднени хора, обясни икономистът Никола Янков, част от екипа на Центъра за изследване на демокрацията.

Никой от тримата не видя плюс – Хампарцумян дори се пошегува, че по времето на социализма сме видели добре цяла държава под формата на инициативата за държавна търговска верига. Кръстев беше още по-остър – всички регулатори в България, може би без КФН, всъщност сплашват бизнеса, а не би трябвало да е така. "Държавата може само да вдига цени, не да ги сваля – това трябва да е ясно на всички, така се правеше в СССР", каза Янков. Единственият вариант да се свалят цени е пазарът и доброто му функциониране. Държавата като се меси, инвеститорите се дърпат и остават само държавните компании – знаете докъде води това, подчерта той.

Бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски заяви, че всеки опит на държавата да покаже, че се грижи за хората, е полезен за самото общество. От тези 600 магазина за хората, 6 да работят, пак би било добър пример, посочи Севлиевски. Той се надява магазините за хората да не се превърнат в предизборни сборища на партиите за търгуване на гласове. Севлиевски се страхува, че в едни такива магазини ще се появят "тефтерите на вересията".

"Не е страшно и опасно да се рискуавт 10 млн. лв., за да се види дали държавните магазини ще сработят или не", коментира бившият министър на енергетиката. Нека да се опитаме държавата да се покаже като добър стопанин, призова Севлиевски.

