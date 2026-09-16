"20 евроцента за литър бензин": ДБ призова Радев за компенсации за горивата (ВИДЕО)

"Демократична България" отправи призив към премиера Румен Радев да въведе до края на седмицата компенсации за високите цени на горивата. От формацията предлагат размерът на компенсацията да бъде 20 евроцента за литър гориво, като според тях дори мярката няма да увеличи дефицита, а напротив - ще доведе до повече приходи в бюджета чрез ДДС.

"Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Какво означава това - трябва да има директни компенсации за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, както и пропан-бутан. За всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани. Това е по възможностите на правителството и няма да увеличи дефицита. Ще се компенсира в по-големите приходи от ДДС", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите и призова правителството това да се случи до края на седмицата.

Подозрение за високите цени на горивата

Реакцията на формацията е провокирана от цените на горивата в България, които по думите им придобиват безпрецедентни стойности.

"В миналото винаги сме реагирали. Когато сме участвали в някаква коалиция, веднага държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега това не го виждаме. Така както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, цените на горивата са изключително високи", заяви Мирчев.

Той изрази съмнение дали цените на горивата се дължат само на случващото се в Иран или и на някакви схеми в рафинерията и по пътя на горивата до бензиностанциите. ОЩЕ: Наближава: Над 15 евроцента поскъпване на горивата заради зелената политика на ЕС