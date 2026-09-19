Димитър Манолов: Новата формула за минималната заплата е капан, консенсусът е обречен

Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в България е концептуално сгрешен и едва ли ще доведе до желания резултат. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Основният камък на препъване в новата формула, според Манолов, е включването на производителността на труда като водещ критерий.

„Производителността не е отговорност на работника“

Синдикалният лидер бе категоричен в критиката си към експертите от Министерството на труда и социалната политика. „Много се съпротивлявах на това вътре да пише производителност на труда“, отбеляза Манолов. Според него трудът има ограничен дял в крайния производствен резултат и е несправедливо върху служителите да се прехвърля вината за управленски или технически неудачи в производството.

„Би имало основание този показател да бъде част от формулата само ако работниците участваха реално и в разпределението на печалбата“, подчерта той.

Илюзията за 672 евро

Манолов не вярва, че социалните партньори ще успеят да постигнат договореност за минимално възнаграждение от 672 евро (или повече). Той напомни, че досегашното „съгласие“ между синдикати и работодатели често е било постигано под натиск – по думите му, буквално „с пистолет, опрян в слепоочието“.

При новия модел държавата се опитва да абдикира от едноличната си отговорност да определя МРЗ, прехвърляйки горещия картоф на бизнеса и синдикатите. Ако те не стигнат до консенсус, решението остава в ръцете на кабинета, но рамките вече са предварително стеснени от оспорваната методика.

Горива и цени: „Повече въпроси, отколкото отговори“

В разговора Манолов засегна и темата за мерките срещу инфлацията и високите цени на горивата. Той постави под сериозно съмнение ефективността на държавните интервенции, като даде пример с пропан-бутана.

„Цената му намалява от май насам, защо са нужни тези мерки сега?“, попита реторично той. Синдикалният лидер изрази силен скептицизъм, че предприетите стъпки реално ще спрат ръста на цените на крайните стоки и услуги. „Бих бил прекалено голям оптимист, ако имах подобно очакване. Знаем в България как се случват тези неща“, допълни той.

Заключение

Коментарите на Димитър Манолов очертават сериозен разлом в социалния диалог. Според лидера на КТ „Подкрепа“ новата формула не само не решава проблемите на работещите, но и създава риск от задълбочаване на конфликта между работодатели и синдикати, като същевременно оставя вратата отворена за административен хаос.

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