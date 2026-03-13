Ще плъзнат птичи грип и африканска чума: Сигнал за криза заради екарисажите

Има критична ситуация с унищожаването на странични животински продукти в България - т.е. остатъци от мъртви животни. За това предупреждават с тревога Съюзът на птицевъдите в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България. Причината - на практика екарисажите в страната не работят от 9 март насам.

Още: Бизнес реалност и спомен за Борисов: Милиони за екарисажи – кръгът се стеснява до един

Кризата ще наруши нормалната работа на птицевъдните и свиневъдните ферми в цялата страна с над 13,5 милиона птици и 718 000 свине. Проблемът с трупосъбирането повишава риска от разпространението на високопатогенен птичи грип, както и африканска чума по свине. Натрупването на мъртви животни във фермите създава директна заплаха за биосигурността, здравето на животните и околната среда, подчертава браншовите организации.

На среща със служебния земеделски министър Иван Христанов, браншът е информирал за потенциалните рискове. Към момента обаче все още не сме получили обратна информация за предприетите действия от страна на МЗХ и БАБХ, казват асоциациите. Те искат служебното правителство, МЗХ и БАБХ да вземат спешно мерки в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Припомняме, че една от първите битки на Христанов като служебен земеделски министър касае именно сферата на екарисажите - ОЩЕ: Как изтичат луди пари и всички ги плащаме: Пример от Иван Христанов