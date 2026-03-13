Учени: Защо хората над 60 години НЕ трябва да се къпят всеки ден

Много хора са свикнали да се къпят два пъти на ден и го смятат за важна част от ежедневната хигиена. С възрастта нуждите на организма се променят и някои навици могат да окажат различно влияние върху здравето. Ето защо лекарите все повече обръщат внимание на това как правилно да се грижат за кожата в напреднала възраст. Експертите обясняват, че след 60 години кожата става по-чувствителна, а естествените ѝ възстановителни процеси се забавят. Поради това ежедневният горещ душ понякога може да причини повече вреда, отколкото полза, според изданието The Health.

Как се променя кожата с възрастта

С течение на годините кожата постепенно губи част от естествената си влага и защитен слой. Мастните жлези работят по-малко активно, а производството на естествени масла намалява. Именно тези масла помагат на кожата да остане еластична и я предпазват от раздразнения.

Когато човек взема горещ душ всеки ден и използва сапуни или гелове, този естествен защитен слой може да се отмие по-бързо. В резултат на това кожата става суха, чувствителна и може да започне да се лющи.

Защо хората над 60 години не трябва да се къпят всеки ден

Учените отбелязват, че честото миене, особено с гореща вода, понякога може да доведе до дразнене на кожата. Възрастните хора могат да изпитват сърбеж, сухота или усещане за опъване. Освен това, много горещата вода може да разшири кръвоносните съдове, което понякога може да причини замаяност или слабост. Ето защо експертите съветват да се внимава с температурата на водата и продължителността на водните процедури, пише изданието.

Какво съветват лекарите?

Според лекарите, хората над 60 години трябва да се съсредоточат върху собственото си благополучие и състояние на кожата. В много случаи е достатъчно да вземат пълен душ няколко пъти седмично, а в други дни да поддържат хигиена с по-щадящи процедури.

Препоръчително е също да използвате топла, а не гореща вода, да избирате нежни почистващи препарати и да нанасяте овлажняващи продукти или масла за кожа след душ. Това ще помогне за запазване на кожата хидратирана и здрава, което е от критично значение за нея с напредването на възрастта. Но освен външно е важно да се поддържа и хидратацията на кожата отвътре, което предполага адекватени прием на вода, съобразен с теглото, възрастта на пациента и неговото здравословно състояние.

Статията е единствено с информативна цел и не замества консултацията със специалист!

