Европейските борси се сринаха

23 март 2026, 14:14 часа 337 прочитания 0 коментара
Водещите европейски фондови борси отбелязват значителни спадове в началото на новата търговска седмица на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран и опасенията за блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки. Най-силен натиск се наблюдава върху акциите от секторите на суровините и индустрията, които губят съответно около 3,1 на сто и 2,6 на сто.

Водещите индекси

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижава с около 1,9 на сто по обяд българско време, като всички основни сектори и пазари са на отрицателна територия.

Националните индекси също регистрират значителни загуби.

Британският FTSE 100 и френският CAC 40 спадат с около 1,5 на сто, испанският Ibex 35 губи близо 2 на сто, а италианският FTSE MIB се понижава с около 1,7 на сто.

Във Франкфурт DAX се понижава с около 1,8 на сто до приблизително 21 975 пункта. Сред най-губещите компании са Vonovia, Rheinmetall и Siemens Energy, докато Deutsche Börse, Вrenntag и Mercedes-Benz се представят сравнително по-добре, предават ДПА и БТА.

Акциите на минните компании, които по-рано смекчаваха спада на пазарите, също се понижават. В Лондон книжата на „Rolls-Royce поевтиняват с 4,6 на сто, а на ArcelorMittal – с 3,3 на сто.

Според анализатори основният фактор за негативните настроения е несигурността около развитието на конфликта в Близкия изток и риска от продължително блокиране на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

"За повечето инвеститори войната в Иран вече може да се сведе до едно просто уравнение: или Ормузкият проток ще бъде отворен, или няма да има нови инвестиции в акции“, коментира Йохан Щанцл, главен пазарен анализатор в Consorsbank.

По думите му колкото по-дълго продължава блокадата, толкова по-високи ще бъдат цените на петрола и толкова по-негативни ще стават перспективите за корпоративните печалби, особено в цикличните сектори, включително тези, представени в индекса DAX.

На този фон инвеститорите се насочват към по-сигурни активи. „В момента основният приоритет е запазването на капитала, а не търсенето на доходност“, посочи Щанцл, като добави, че търсенето на инструменти за хеджиране нараства, тъй като не може да се изключи възможността за допълнителни загуби на пазарите.

Пазарният спад в Европа следва разпродажбите на азиатските пазари и се случва и на фона на засилващата се геополитическа реторика.

 

Пламен Иванов
фондови борси фондови пазари цена на петрола европейски борси война Иран
