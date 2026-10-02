Рекорден интерес: Хиляди бързат да си купят стаж, за да не изпуснат пенсията

Данни на Националния осигурителен институт (НОИ) показват невиждан от шест години ръст на хората, които сами си купуват осигурителен стаж за пенсия. Само през първото полугодие на годината броят им достига 1581 души – увеличение с близо 60% спрямо същия период на предходната година, когато са били около 1000. Експертите отчитат два основни фактора за този бум. Първият е стремежът на много бъдещи пенсионери да уредят правата си преди 1 юли, за да запазят правото си на ковид добавка от 30 евро към пенсията, която отпадна за новоотпуснатите след тази дата. Вторият е очакването на актуализацията в бюджета и поскъпването на самия стаж, чиято нова цена влезе в сила от 1 август.

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Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж, пише в. "Сега".

Откупуването на стаж се изчислява от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той беше на нивото от 2025 г. до края на юли, тъй като се определя със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Така до 31 юли сумата беше 109,03 евро за месец, а от 1 август се увеличи на 122,80 евро на месец.

Увеличението на желаещите да откупят стаж е любопитно на фона на тенденцията за спад в последните години. Първото тримесечие например беше най-слабото от 2020 г. насам. Купуващите стаж намаляват от 2024 г. насам, като в пиковата 2023 г. достигнаха 4707 души.

Средният период, който не достига на хората тази година, е 21,56 месеца, показват данните на НОИ.