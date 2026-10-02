Нов ход за завода на "Райнметал". Кабинетът предлага терен край Бургас

България е предложила на германския оръжеен концерн "Райнметал" нов терен край Бургас, на който да бъде реализирана част от планираните инвестиции на компанията у нас. Имотът е собственост на Министерството на отбраната и разполага с необходимата инфраструктура.

Правителството планира теренът да бъде обявен за обект от значение за националната сигурност и за обект с национално значение. Така инвестиционният проект ще може да премине по облекчен административен ред.

Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол. Още: "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол през последните седмици

Какво ще се произвежда край Бургас?

Предложението е било обсъдено на среща с делегация на "Райнметал" в сряда. Двете страни са разговаряли за бъдещето на инвестиционния проект и неговите параметри.

"Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната, има цялата нужна прилежаща инфраструктура, така че да може в по-спешен порядък там да направим това висококачествено производство", заяви Пулев.

Той обаче не уточни какво точно производство се предвижда да бъде разположено на новия терен. Още: "Да се захващат за работа": Теменужка Петкова смъмри кабинета "Радев" за "Райнметал"

Първоначалният проект между България и "Райнметал" предвиждаше изграждането на мощности за производство на барут и боеприпаси в партньорство с ВМЗ - Сопот. След встъпването си в длъжност настоящото правителство обяви, че ще преразгледа част от параметрите на инвестицията, включително въпроса с финансирането и избора на терен.

София настоява за технологичен трансфер

По думите на Пулев България продължава активно да работи по инвестицията, като сред основните условия от българска страна са пълен технологичен трансфер и създаването на висококвалифицирани работни места.

"Райнметал е един от основните технологични и индустриални лидери и гиганти в сферата на отбранителната индустрия. Германия, от друга страна, е основен външнотърговски партньор за българската държава, независимо коя метрика вземем - от гледна точка на търговия, също така и на преки чуждестранни инвестиции. Така че продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с "Райнметал"", каза Пулев. Още: "Вода няма, има гора": "Райнметал" не се е отказал от проекта си в България

Той уточни, че част от производството ще остане свързано с ВМЗ - Сопот.

Сателити и транспортни технологии

Сред обсъжданите направления са и сателитни технологии, които потенциално могат да бъдат използвани от изграждащия се център за наблюдение в зоната "Доброславци".

Обсъждани са и проекти, свързани с логистични и транспортни средства. Според Пулев това може да отвори допълнителни възможности за български специалисти с опит в автомобилната индустрия.

Разговорите между България и "Райнметал" ще продължат и в Германия. Пулев съобщи, че през този месец предстои негова реципрочна визита в страната.