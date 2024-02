Франция отпуска десетки милиони за животновъдите, за да спре протестите

Още: Бунтът на фермерите се разраства: 15 хил. полицаи бранят Париж от обсада (ВИДЕО)

"Нашите фермери се нуждаят от специална подкрепа. Ето защо от тази година и за постоянно ще им предоставим 150 млн. евро за данъчна и социална подкрепа", заяви Атал на пресконференция, цитиран от AFP и БГНЕС.

Габриел Аттал обяви "пауза" на плана Ecophyto, насочен към намаляване на употребата на пестициди.

Ръководителят на правителството се ангажира да облекчи правилата, изискващи от земеделските стопани да поддържат тревните площи, като приложи "освобождаване от задължението за преместване за една година".

Габриел Аттал иска също така да включи в закона целта за продоволствена независимост.

"Всички големи вериги супермаркети ще бъдат контролирани през следващите дни. Ще започнат и над 10 000 проверки на френския произход на продуктите", обеща министърът на икономиката Бруно льо Мер, цитиран от Le Monde.

Още: В помощ на фермерите: Франция затяга проверките в супермаркетите

Фермерите в редица държави, сред които Франция, Германия, Полша, Италия, Испания, Гърция и други, започнаха масови протести през последните дни. Те настояват за по-малко регулации, за мерки срещу евтиния внос и за гарантиране на по-високи доходи за производителите.

Показателно какво точно се случва във Франция, е видео от последните дни, на което се вижда как френската полиция е задържала най-малко 18 земеделски стопани пред пазар за хранителни стоки в едно от южните предградия на Париж и е конфискувала тракторите им.

French police have detained at least 18 farmers outside the Rungis food market near Paris, confiscating their tractors. pic.twitter.com/dxGW4kvaM6