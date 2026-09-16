Владислав Панев: Компенсации за високите цени на горивата трябва да има, но откъде ще дойдат те?

При екстремно високи цени компенсации са необходими, но големият въпрос е откъде ще дойдат парите за тях при висок бюджетен дефицит. Това заяви Владислав Панев от Демократична България. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев от своя страна смята, че мерките трябва да бъдат целеви – например за обществения транспорт, учениците, възрастните хора и определени сектори на бизнеса.

По 20 евроцента за литър гориво?

Панев посочи, че при цена на петрола от около 125-130 долара за барел вече може да се говори за опасност не само за семейните бюджети, но и за икономическия растеж. „Не става въпрос просто за потребителите, не става въпрос просто за това колко ще заредим на бензиностанцията. Става въпрос дали ще влезем в рецесия като икономика или не“, коментира той.

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Според него при екстремни стойности държавата трябва да се намеси, както се е случвало при предишни енергийни кризи. Помощта обаче може да бъде различна – чрез насърчаване на обществения транспорт, подкрепа за транспортните компании и земеделците или чрез по-общи компенсации.

Румен Радев не подкрепя идеята всички потребители да получават еднаква отстъпка от 20 евроцента за литър. Според него по-добрият подход е помощта да достига до конкретни групи и дейности, които са най-засегнати от поскъпването.

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Според Радев към момента цената на петрола все още не е достигнала върховете от пролетта. Значително по-притеснителна според него е ситуацията с природния газ. Той посочи, че от нива около 60-62 евро за мегаватчас през април и май цената вече трайно е преминала над 80 евро. Това има пряко отражение върху електроенергията в Европа, където значителна част от производството зависи от газови централи. България е в по-различна позиция, защото няма голям дял производство на електроенергия от природен газ.

Радев предупреди, че цената на електроенергията се превръща в друга сериозна тема. По думите му бизнесът вече посреща цени устойчиво над 120 евро за мегаватчас, а през август средната стойност е била 143,15 евро.

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Очакванията, представени в разговора, са през четвъртото тримесечие на тази година и първото на следващата цените да надхвърлят 189 евро за мегаватчас. В същото време България има предимство заради енергийния си микс – ядрена енергетика, възобновяеми източници и системи за съхранение.

Според Панев големият износ на електроенергия в момента осигурява средства, които могат да бъдат използвани за компенсации за бизнеса. Друга тема е цената на хранителните продукти. Панев критикува част от мерките на държавата, които според него създават допълнителна бюрокрация, без да гарантират по-ниски цени. Като пример той даде обсъжданото задължение търговците да подават информация за сделки с основни хранителни продукти в специален регистър. Според него това ще означава допълнителни разходи за бизнеса, които впоследствие могат да бъдат включени в крайните цени.

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