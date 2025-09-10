Германия отчете значителен ръст на държавните субсидии

Държавните субсидии в Германия се увеличават значително през последните години. Обемът на финансовата помощ и данъчните облекчения ще нарасне от 45 милиарда евро през 2023 г. до около 77,8 милиарда евро през 2026 г., сочи 30-ият доклад за субсидиите, цитиран от вестник "Райнише пост" и БТА.

За 2025 г. обемът на субсидиите се очаква да достигне 77,6 милиарда евро. Докладът, подготвен от Министерството на финансите, предстои да бъде одобрен от федералното правителство. Ведомството обяснява увеличението основно с поемането от федералния бюджет на разходите за таксата за насърчаване на възобновяемите енергийни източници (EEG) от 2024 г., което е облекчило потребителите на електроенергия с 18,5 милиарда евро само за миналата година.

Пряката финансова помощ за предприятия и сектори се очаква да остане на равнище от около 59 милиарда евро през 2024–2026 г., докато обемът на данъчните облекчения ще се повиши до 19,4 милиарда евро през 2025 г. спрямо 18,3 милиарда евро година по-рано. За 2026 г. се прогнозира спад до 18,4 милиарда евро.

Още: Невиждано от 10 години: Броят на безработните в Германия надхвърли 3 милиона души

Министерството уточнява, че докладът сравнява реални данни за 2023 и 2024 г. с планирани стойности за 2025 и 2026 г. и отбелязва, че по правило действителните разходи са по-ниски от заложените.

Според документа около 90 на сто от финансовата помощ са насочени към екологични и климатични цели. Сред тях са мерки за декарбонизация на транспорта и сградния фонд, развитие на водородния сектор, микроелектроника и социални жилища.

В доклада се посочва още, че германската икономика е в рецесия през последните две години на фона на поредица сътресения и структурни предизвикателства. Необходимостта от инвестиции в модернизация на инфраструктурата и в енергийна сигурност е голяма, но в същото време бюджетът трябва да бъде консолидиран. Затова Министерството на финансите подчертава, че всички ведомства следва да допринесат за необходимите икономии.

Германските компании засилват съкращенията на персонал