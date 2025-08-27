Германските компании засилват съкращенията на персонал

Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места заради задълбочаващата се слабост на икономиката. Барометърът на заетостта леко се понижи до 93,8 пункта през август спрямо 94,0 пункта през юли, показва проучване на института "Ифо" в Мюнхен, цитирано от БТА.

"Пазарът на труда не излиза от кризата. Стагниращата икономика кара компаниите да бъдат предпазливи при планирането на персонал", коментира ръководителят на проучванията на института Клаус Волрабе.

През юли броят на безработните все още остана малко под три милиона. Някои експерти очакват тази граница да бъде надхвърлена през август, коментира ДПА. Федералната агенция по труда ще представи данните си в петък.

Още: Германската автомобилна индустрия е загубила над 50 000 работни места за година

По сектори картината остава разнородна. В промишлеността индикаторът леко се повиши, но сигналите продължават да сочат към съкращения на работни места, макар и в по-малка степен спрямо предходния месец. Във всички ключови индустриални отрасли съкращенията са били повече от новите назначения, отчита "Ифо".

Индикаторът за сектора на услугите премина на отрицателна територия. Докато агенциите за временна заетост се борят с намалено търсене, туристическите компании активно наемат персонал. В строителството се очаква броят на заетите да остане почти без промяна. В търговията на дребно намаляването на работната сила продължава, но в по-умерени мащаби.

Германската икономика остава под натиск. Брутният вътрешен продукт се сви с 0,3 на сто през второто тримесечие, след като през първото нарасна с 0,3 на сто. Спадът на инвестициите и износа, както и слабото вътрешно потребление, тежат върху най-голямата икономика в Европа.

Неочаквани данни за германската икономика