Германското правителство удължи контрола върху рафинерията на "Роснефт"

Германското правителство ще запази контрола си върху местните подразделения на руската държавна компания "Роснефт", включително и върху голямата рафинерия в североизточния германски град Швет, предаде ДПА. Правителството удължава държавния контрол върху рафинерията PCK Schwedt, установен през 2022 г., с още шест месеца до 10 март 2026 г., съобщи германското министерство на икономиката. Контролът върху рафинерията, която е 54 процента собственост на германските подразделения на "Роснефт", трябваше да бъде само временен.

Рафинерията

Рафинерията, разположена на около 90 километра североизточно от Берлин, близо до границата с Полша, снабдява големи части от Североизточна Германия, включително столицата, с бензин, мазут, керосин и химически продукти, пише БТА.

"Роснефт" се опитва да продаде германските си активи, след като Берлин пое контрола над тях след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна. Впоследствие германското правителство реши да прекрати доставките на руски петрол за рафинерията, което я принуди а търси алтернативни източници.

Удължаването на контрола гарантира снабдяването на федералните провинции Берлин и Бранденбург и осигурява стабилността на обекта в Швет, заяви министерството.

"Продажбата би била юридически най-сигурният и следователно и най-бързият начин да се позволят инвестиции в рафинериите и да се гарантира стабилността на обектите в Германия", допълни ведомството.

Германските подразделения на "Роснефт" имат миноритарни дялове и в рафинериите MiRo в Карлсруе и в Bayernoil във Фохбург. Общо "Роснефт" държи около 12 процента от капацитета за преработка на суров петрол в Германия.