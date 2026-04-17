Големият обрат при черното злато: Последните новини за петрола

17 април 2026, 10:01 часа 204 прочитания 0 коментара
Цената на петрола отбеляза понижение в сутрешната търговия в петък. Инвеститорите се надяват, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро, след като влезе в сила 10-дневно примирие между Ливан и Израел, а президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран може да проведат преговори през уикенда, предаде Ройтерс. Цената на черното злато отбеляза рекорден ръст от около 50 процента през март и едва наскоро спадна под прага от 100 долара за барел, като тази седмица се задържа в диапазона около 90 долара.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 1,34 долара или 1,35 на сто до 98,05 долара за барел

Още: Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО)

Тези на американския суров петрол спаднаха с 1,65 долара или 1,74 на сто, като барел се търгува за 93,40 долара.

Коментирайки преговорите за прекратяване на войната с Иран, която засегна доставките на петрол от региона, Тръмп заяви, че Техеран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години.

"Ще видим какво ще се случи. Но мисля, че сме много близо до сключването на споразумение с Иран“, заяви снощи Тръмп пред репортери пред Белия дом.

Още: Цената на петрола: Пазарите затаиха дъх преди съдбовните преговори САЩ - Иран

Военната операция на Израел в Ливан се превърна в основна пречка за постигането на мирното споразумение, към което се стреми Тръмп, за да сложи край на войната с Иран, която той започна заедно с Израел в края на февруари.

Според оценки на анализаторите на ING затварянето на Ормузкия проток е прекъснало доставките на около 13 милиона барела петрол на ден.

 

Пламен Иванов
Доналд Тръмп Иран петрол Ормузки проток цена на петрола
