Голямото догонване: България е забогатяла най-много в Европа за последните 5 години

Българите са най-бързо забогатяващата нация в Европа. По данни на Евростат България е абсолютен лидер по ръст на заплатите през последните 5 години. Страната ни води с голяма преднина по ръст на възнагражденията останалите държави - и в ЕС, и в Европа като цяло.

В същото време обаче този радостен резултат е засенчен от статистиката, според която въпреки ръста си, българските заплати остават най-ниските на Стария континент и през последните 5 години България неизменно е заемала това последно място.

Кой в Европа е забогатял най-много за последните 5 години

Брутните почасови заплати в ЕС са се увеличили от 21,5 евро през 2020 г. до 26,2 евро през 2025 г., което отразява растеж от 21,9%. Тези данни обаче не отчитат инфлацията.

На този фон потребителските цени на стоки и услуги през този период се увеличиха с 25,6%. В резултат на това кумулативните реални заплати намаляха с 3%, което означаваше спад на покупателната способност на домакинствата.

И така, как са се развивали заплатите и инфлацията през последните 5 години в цяла Европа? Кои страни са печелившите и губещите в реално изражение от 2020 г. насам?

От 30 европейски държави реалните заплати са намалели в 12, а са се увеличили в 18, сочат данни на Евростат, базирани на изчисления на Euronews. Цифрите са базирани на брутните заплати в национални валути.

България - най-бързо забогатяващата страна

Според статистиката България е безапелационният победител, като в страната ни реалните заплати са се увеличили с 37,4% между 2020 и 2025 г. в кумулативно изражение.

В България през 2023 г. влезе в сила закон, изискващ минималната работна заплата да бъде най-малко 50% от средната брутна работна заплата.

Сърбия (25,4%), Хърватия (21,1%) и Литва (21,1%) също регистрираха увеличение от над 20%.

Трите най-бързо забогатяващи държави откъм възнаграждения не бяха част от еврозоната към 2020 г., но някои от тях се присъединиха в периода между 2020 г. и 2025 г.

Други 3 държави извън еврозоната - Румъния (19,7%), Унгария (18,8%) и Полша (17,8%), също отбелязаха реален растеж между 15% и 20%.

Източник: Euronews

В рамките на еврозоната, Словения (14,4%), Латвия (10,6%) и Гърция (8,6%) също отбелязаха значителен ръст през периода.

В половината от европейските страни реалните заплати са се променили между -5% и 5%, което показва относително малки вариации.

Големите европейски икономики отчитат спад на реалните заплати

В рамките на четирите водещи икономики на ЕС реалните заплати са намалели навсякъде. Италия отбеляза най-голям спад от 9,2%, следвана от Испания с 5,9%. Германия (-3,2%) и Франция (-3,3%) са били малко под средното за ЕС ниво.

Италия регистрира най-голям спад в цяла Европа.

Тъй като заплатите са брутни, промените в данъците могат да повлияят на реалния резултат. По-ниските данъци могат да означават по-високи печалби, докато по-високите данъци могат да ги намалят. Съотношенията на печалбите варират значително в различните части на Европа.

От бедни до богати: Ефектът на "догонването"

Има един важен фактор по темата. Номиналният растеж на заплатите трябва да надвишава инфлацията, за да доведе до положителна реална промяна. Нивото на заплатите обаче също влияе върху показателите за реалния растеж. Това е известно като ефект на "догонването".

България е имала най-ниските почасови заплати през 2025 г., а Унгария и Румъния също са били сред 5-те страни с най-ниски заплати.

Чисто икономически е много по-лесно за една държава да увеличи заплатите от 5,7 евро през 2020 г. до 10,5 евро през 2025 г., както е в България, отколкото за държава като Германия да увеличи заплатите от 28,6 евро до 34,5 евро.

Растящи заплати, но и растяща инфлация

Разглеждането на потребителската инфлация и номиналния ръст на заплатите в една и съща графика е друг начин за оценка на тенденциите в реално изражение.

Кумулативно, няколко държави регистрираха силен номинален ръст на заплатите от над 60% от 2020 г. насам.

Източник: Euronews

Най-високите увеличения са отчетени в България (84,2%), Унгария (82,7%) и Румъния (73,1%). И инфлацията обаче именно в тези страни е била много висока - съответно 34,1%, 53,7% и 44,6%.

За разлика от това, Италия отбеляза най-ниския номинален ръст от 9,5%, следвана от Малта (13,3%) и Франция (14,1%). Въпреки че инфлацията беше под средната за ЕС в тези страни, ръстът на заплатите все още не успя да я настигне.

Българските заплати обаче са най-ниски

Макар реалните промени в заплатите да са важни, нивото им също е от значение, тъй като почасовите заплати варират значително в тези 30 държави.

Към 2025 г. България има най-ниската почасова заплата в ЕС - 10,5 евро. Люксембург пък има най-високата - 49,7 евро. Българските заплати са били най-ниски и преди 5 години, и сега - в това промяна няма.

Източник: Euronews

Това означава, че въпреки че България намалява изоставането си, между двете страни остава значителна разлика в нивата на заплащане.

Като цяло, заплатите са най-високи в Северна и Западна Европа и най-ниски в Източна Европа, както показват данните.

Дори сред най-големите икономики в ЕС разликата в заплащането е поразителна. Към 2025 г. Германия (34,5 евро) предлага най-високите брутни почасови заплати, докато Испания (19,5 евро) има най-ниските.