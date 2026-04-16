Инфлацията в България се ускорява за първи път от седем месеца

Инфлацията в България на годишна база през март е 2,8 на сто и се покачва с 0,7 процентни пункта спрямо тази през февруари, което е първото ускоряване на инфлацията у нас от септември 2025 г. На месечна база пък инфлацията у нас расте с 1 на сто спрямо февруари. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

Инфлацията в ЕС и еврозоната

Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 2,6 на сто през март 2026 г. спрямо 1,9 на сто през февруари. Предварителните данни, публикувани на 31 март, отчетоха инфлация от 2,5 на сто.

Година по-рано инфлацията в еврозоната е била 2,2 на сто. За целия Европейски съюз показателят достига 2,8 на сто през март спрямо 2,1 на сто месец по-рано, като през март 2025 г. е бил 2,5 на сто.

Най-ниски годишни нива на инфлация през март са отчетени в Дания (1,0 на сто), Чехия, Кипър и Швеция (по 1,5 на сто). Най-висока инфлация е регистрирана в Румъния (9,0 на сто), Хърватия (4,6 на сто) и Литва (4,4 на сто).

В сравнение с февруари 2026 г. годишната инфлация е намаляла в три държави членки, останала е без промяна в една и се е увеличила в 23 страни.

Основен принос за ръста на инфлацията в еврозоната през март имат услугите (плюс 1,49 процентни пункта), следвани от енергията (плюс 0,48 пр. п.), храните, алкохола и тютюневите изделия (плюс 0,45 пр. п.) и неенергийните промишлени стоки (плюс 0,13 пр. п.).

На месечна база в ЕС най-значително е увеличението на потребителските цени в Португалия (2,3 на сто), Гърция (2,1 на сто) и Латвия (1,9 на сто). Намаление на цените спрямо февруари е отчетено единствено в Швеция - с 0,7 на сто.