Хиляди са загинали при трудови злополуки в ЕС

През 2023 г. в ЕС са регистрирани 2,83 милиона нефатални трудови злополуки, което е с 5 на сто (148 935) по-малко спрямо 2,98 милиона през 2022 г., сочат публикувани днес данни на Евростат.

Броят на фаталните трудови злополуки е бил 3298, което представлява 0,1 на сто от всички злополуки. Това е с 12 смъртни случая повече, отколкото през 2022 г., но със 110 по-малко, отколкото през 2013 г.

В целия ЕС през 2023 г. е имало средно 1,63 смъртни случая на 100 000 заети лица в сравнение с 1,66 смъртни случая през 2022 г. Коефициентът е под 2 смъртни случая на 100 000 работници от 2016 г. досега.

В България трудовите злополуки, които не са причинили смърт (т. нар. нефатални), са 2197 през 2023 г., а фаталните са 90.

Сериозен ръст на трудовите злополуки в България