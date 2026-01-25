Индия ще намали митата за автомобили от ЕС

Индия планира значително да намали митата върху вноса на автомобили от Европейския съюз (ЕС) в рамките на подготвяно споразумение за свободна търговия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с преговорите. Предвижда се митата да бъдат понижени от сегашните 110 процента до 40 процента, като още във вторник двете страни могат да обявят приключването на продължилите години наред преговори.

От мярката се очаква да се възползват европейски автомобилни производители като Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Министерството на търговията на Индия и Европейската комисия отказват коментар.

Според източниците правителството на премиера Нарендра Моди е приело незабавно намаляване на митото за ограничен брой автомобили с вносна цена над 15 000 евро. Първоначално мярката ще обхване квота от около 200 000 автомобила с двигатели с вътрешно горене годишно, като в последващ етап митото ще бъде понижено до 10 процента. Електрическите автомобили ще останат извън режима на облекченията през първите пет години с цел защита на местните производители.

Сред компаниите, които се очаква да бъдат защитени от преходния режим, са Mahindra & Mahindra и Tata Motors.

Трети автомобилен пазар в света

Индия е третият по големина автомобилен пазар в света след САЩ и Китай, но традиционно поддържа високи мита за защита на местната индустрия. Европейските производители в момента държат под 4 процента от пазара на леки автомобили в страната, който възлиза на около 4,4 млн. автомобила годишно. Пазарът е доминиран от Suzuki и местните марки Mahindra и Tata, които контролират около две трети от продажбите.

Очакванията, че индийският автомобилен пазар може да нарасне до около 6 млн. автомобила годишно до 2030 г., вече подтикват някои европейски компании да планират нови инвестиции. Ако бъде финализирано, споразумението с ЕС може да даде тласък и на индийския износ на текстил и бижута, засегнат от високите мита на САЩ.

