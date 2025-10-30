Войната в Украйна:

Инфлацията в Испания е най-висока от 16 месеца

30 октомври 2025, 13:44 часа 205 прочитания 0 коментара
Инфлацията в Испания се повишава през октомври до най-високото си равнище от средата на 2024 г. заради по-високите цени на електроенергията и транспорта, сочи предварителната оценка на Националния статистически институт INE, публикувана днес и цитирана от БТА.

Потребителските цени отбелязват годишно увеличение от 3,1 на сто през октомври спрямо 3 на сто през септември, като очакванията бяха инфлацията да се забави до 2,9 на сто.

Това е най-големият темп на потребителските цени в Испания от юни 2024 г., когато инфлацията достигна 3,4 на сто.

Инфлацията в Испания, отчетена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се повишава до 3,2 на сто през октомври спрямо 3 на сто през септември - също най-високото ниво от юни 2024 г. Прогнозите бяха, че ще остане без промяна спрямо септември.

Основната инфлация, която изключва сезонно променливите цени на пресните хранителни стоки и енергията, се покачва до 2,5 на сто през октомври спрямо 2,4 на сто през септември, достигайки най-високото си ниво от декември 2024 година.

На месечна база потребителските цени се увеличават с 0,7 на сто през този месец, противно на спада с 0,3 на сто през септември.

Пламен Иванов
