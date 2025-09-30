Войната в Украйна:

Инфлацията във Франция се ускорява

30 септември 2025, 14:17 часа 119 прочитания 0 коментара
Инфлацията във Франция се ускорява

Френската инфлация е достигнала 1,2 на сто на годишна база през септември, след като нарасна с 0,9 на сто през август, показват предварителните данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), публикувани днес и цитирани от БТА. Основен двигател на ускорението е поскъпването на услугите.

"Покачването на инфлацията се обяснява с рязко ускоряване на цените на услугите, свързано с много по-неустойчив спад на цените на комуникационните услуги и ускоряване на тези на здравните", отбелязва статистическият институт.

Цените на услугите са се увеличили с 2,4 на сто на годишна база през септември, след ръст от 2,1 на сто през август.

Още: Бизнес климатът във Франция остава стабилен за четвърти пореден месец

Цените на храните отбелязват увеличение от 1,7 на сто, а на тютюневите изделия – с 4,1 на сто. В същото време цените на промишлените стоки намаляват с 0,4 на сто, а на енергията – с 4,5 на сто.

На месечна база обаче инфлацията е отбелязала спад от 1 на сто през септември, обръщайки ръст от 0,4 на сто през август. Причината е в силните сезонни понижения на цените на транспортните услуги, особено въздушния транспорт, както и в цените на настаняването, уточняват от института.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лихвите по френските облигации за пръв път в историята надминаха италианските

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Инфлация Франция френска икономика информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес