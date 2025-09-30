Производствените цени в промишлеността се понижават

Общият индекс на цените на производител в промишлеността се понижава с 0,2 на сто през август 2025 г. спрямо предходния месец. По-ниски цени се наблюдават в добивната промишленост - с 10,6 на сто, преработващата промишленост запазва нивото си от юли 2025 г., а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение - с 0,4 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Понижение на цените в преработващата промишленост е регистрирано през август 2025 г. при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с по 0,2 на сто.

Повишение е отчетено при производството на химични продукти - с 1,3 на сто, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1,2 на сто, производството на основни метали - с 1 на сто.

Още: Цените на производител в Германия падат за шести пореден месец

Производствените цени в България са с най-голям спад в целия ЕС