Промени в движението по АМ “Хемус“: Къде и кога

През следващите дни - от 1 до 7 октомври, между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност, в участъка между 42-ри и 53-ти км на АМ “Хемус“ в посока София. В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 18 ч. днес - 30 септември, до 18 ч. на 8 октомври, ще се ограничи движението във външната активната лента в платното за София в участъка между тунелите “Витиня“ и „Топли дол“ (33-и км до 36-и км) на АМ “Хемус“ за довършителни ремонтни дейности на три виадукта в отсечката. При изпълнението им трафикът ще преминава в средната активна и скоростната лента.

От днес до 14 ч. на 2 октомври (четвъртък) за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение при 38-ми км, виадукт “Бебреш“, на автомагистралата. При изпълнение на предвидените дейности ще се ограничи движението в активната лента в посока София и трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

