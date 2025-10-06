Инвеститорското доверие в еврозоната се подобрява над очакваното

Настроенията сред инвеститорите в еврозоната се подобряват значително през октомври, надминавайки пазарните очаквания, показва месечното проучване на института "Сентикс“, цитирано от Ройтерс.

Индексът на инвеститорското доверие се повишава до минус 5,4 пункта през октомври спрямо минус 9,2 пункта през септември. Очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за по-слабо подобрение – до минус 8,5 пункта.

Проучването е проведено сред 1138 инвеститори в периода 2–4 октомври и отчита подобрение както в оценката на текущата икономическа ситуация, така и в очакванията за следващите шест месеца.

Индексът на текущата ситуация се повишава до минус 16,0 пункта през октомври от минус 18,8 пункта през септември, а индексът на очакванията нараства до 5,8 пункта спрямо 0,8 пункта месец по-рано.

Според анализа на "Сентикс“ въпреки рисковете рецесия в еврозоната и бюджетната блокада в САЩ инвеститорите запазват относително положителна нагласа. Фактът, че дейностите на американското правителство в момента са частично блокирани, не предизвиква сериозно безпокойство. Очаква се ситуацията да бъде разрешена бързо, се посочва в доклада.

В Германия, най-голямата икономика в еврозоната, индексът също отчита подобрение с 4,2 пункта до минус 17,9 пункта. Очакванията на инвеститорите се повишават с 6,3 пункта до 2,8 пункта, въпреки че индексът на текущата ситуация остава дълбоко отрицателен – минус 36,5 пункта, което според авторите на изследването отразява рецесионна среда.

"Без трайни подобрения в основните икономически условия и само чрез краткосрочни стимули ще бъде трудно да се даде начало на устойчив подем“, коментират от "Сентикс“.

