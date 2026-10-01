Ще ги взривим или ще сключим споразумение

Думите от заглавието са, естествено, на американския президент Доналд Тръмп. Той ги каза в отговор на въпрос за Иран и как се сключва споразумение "с луди хора", след като самият Тръмп определи иранците за "луди". "Може би ще ги взривим. Трябва да направим това решение. Времето идва - ще се приключи по един или друг начин", гласят останалите думи от изказването на американския държавен глава - ОЩЕ: Тръмп за Иран: Те са луди, ще спечелим тази война много скоро (ВИДЕО)
Q: You describe the Iranians as crazy. How do you get a deal done with crazy people?— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Trump: Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up or make a deal. The time is coming. It's gonna end very soon. pic.twitter.com/clzdx3jYvL
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