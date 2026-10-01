Войната в Иран::

Ще ги взривим или ще сключим споразумение

01 октомври 2026, 9:15 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще ги взривим или ще сключим споразумение

Думите от заглавието са, естествено, на американския президент Доналд Тръмп. Той ги каза в отговор на въпрос за Иран и как се сключва споразумение "с луди хора", след като самият Тръмп определи иранците за "луди". "Може би ще ги взривим. Трябва да направим това решение. Времето идва - ще се приключи по един или друг начин", гласят останалите думи от изказването на американския държавен глава - ОЩЕ: Тръмп за Иран: Те са луди, ще спечелим тази война много скоро (ВИДЕО)

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цитати война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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