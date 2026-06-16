Управляващите бързат да изтеглят нов дълг до 3,8 млрд. евро

Бюджетната комисия в Народното събрание одобри окончателно предложението за поемане на нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Решението беше подкрепено от депутатите на "Прогресивна България" и "ДПС-Ново начало", въпреки критиките на опозицията, че липсват достатъчно разчети за състоянието на публичните финанси и гаранции, че това ще бъде единственото ново задължение до края на годината.

Правителството настоява средствата да бъдат осигурени още през август, докато представители на опозицията отново поискаха Министерството на финансите да представи подробни прогнози за очакваните приходи и разходи през следващите месеци, както и информация за готовите за разплащане проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Без конкретни разчети искате парламентът да подпише празен чек за 3,8 млрд. евро", заяви Мартин Димитров от "Демократична България". Той предложи разглеждането на текста да бъде отложено до предоставянето на исканата информация, но предложението не получи подкрепа. Още: Парламентът одобри на първо четене нов дълг от 3,8 млрд. евро

От финансовото министерство за пореден път посочиха състоянието на фискалния резерв като основен мотив за новото финансиране.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че след изплащането на пенсиите и останалите социални разходи в началото на юли във фискалния резерв ще останат едва 68 млн. евро, без да се включват средствата в Сребърния фонд. По думите ѝ през август натискът върху държавната хазна ще бъде още по-сериозен.

Според данните на ведомството от началото на годината фискалният резерв е намалял с около 2,4 млрд. евро - приблизително колкото са и наличностите в Сребърния фонд.

От "Продължаваме промяната" също настояха за по-подробна информация относно очакваните бюджетни приходи през следващите месеци. Още: Празен чек за 3,8 млрд. евро: Управляващите вдигнаха тавана на външния дълг

По данни на Министерството на финансите месечните постъпления от данъци възлизат на над 1,17 млрд. евро, но по-голямата част от тях постъпват след средата на месеца. В същото време пенсиите и голяма част от социалните плащания се извършват още в първата седмица. Според Петкова досега това разминаване е било компенсирано чрез натрупаните резерви, но възможностите за това вече са силно ограничени.

Тя предупреди, че без ново финансиране държавата може да се изправи пред сериозни затруднения при извършването на текущите си плащания през август и септември.

Като допълнителен аргумент от финансовото министерство посочиха и необходимостта от разплащане по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост. По разчети на ведомството през юли и август трябва да бъдат изплатени около 2,5 млрд. евро по вече изпълнени дейности, а през септември - още 635 млн. евро.

Срещу тези разходи България очаква около 1 млрд. евро по четвъртия транш от ПВУ през юли и още 1,6 млрд. евро до края на 2026 г. Освен това се предвиждат близо 1,5 млрд. евро по други европейски програми. Още: Управляващите засега дадоха задна за увеличаването на дълга

Според опозицията необходимият размер на новия дълг е значително по-нисък от предложените 3,8 млрд. евро. Техните разчети показват, че около 2,1 млрд. евро биха били достатъчни за покриване на плащанията по ПВУ до получаването на следващите европейски средства.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити необходимостта от поемането на новия дълг. По думите му през втората половина на годината разходите ще продължат да растат, включително заради увеличението на пенсиите от 1 юли, докато перспективите пред приходите остават несигурни. Още: По-нисък растеж и по-висока инфлация: Прогноза от БАН за българската икономика

Проданов посочи още, че целта е новият дълг да бъде пласиран на международните пазари още в началото на август, като така Министерството на финансите ще разполага с по-голяма оперативна свобода при управлението на държавните финанси, без да се налага всяка следваща стъпка да минава през ново решение на парламента.