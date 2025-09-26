Италианският антитръстов регулатор глоби шест петролни компании

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия наложи глоби на италианския енергиен гигант Eni и пет други петролни компании, опериращи в страната, за практики, ограничаващи лоялната конкуренция при продажбата на гориво за камиони. Това съобщи италианският антитръстов регулатор, предаде БТА.

Регулаторът уточни, че глобите, общо надвишаващи 936 милиона евро, са наложени на Eni, Esso, подразделение на ExxonMobil, както и на Italiana Petroli, наскоро придобита от държавната петролна компания на Азербайджан SOCAR, Q8 - петролни продукти на Kuwait Petroleum International, Saras и Tamoil.

Според регулатора компаниите са действали като картел в периода януари 2020 – юни 2023, договаряйки цената на биогоривния компонент, който влияе върху общата цена на горивото, се посочва в официално изявление. Стойността на този важен ценови компонент се е повишила от около 20 евро на кубичен метър през 2019 г. до около 60 евро през 2023 г., посочва регулаторът.

Органът добавя, че разследването е започнало след сигнал за нередност от информатор.

