Войната в Украйна:

ИТН спира законови промени, от които зависят 437 млн. евро по ПВУ

11 март 2026, 14:35 часа 4207 прочитания 0 коментара
ИТН спира законови промени, от които зависят 437 млн. евро по ПВУ

Председателят на парламентарната комисия по енергетика Павела Митова от "Има такъв народ" е отказала да свика извънредно заседание за обсъждане на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници - изменения, които са ключово условие за получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост. За това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков чрез публикация във Facebook.

По думите му той е разговарял с Митова и е настоял за "отговорно отношение" към законодателните промени. Според Трайков приемането им е пряко свързано с възможността България да получи около 437 млн. евро по ПВУ. Още: ИТН като оръжие на Пеевски в предизборната война? Анализ на Милен Любенов (ВИДЕО)

Енергийният министър подчертава, че ако поправките трябва да бъдат приети в срок, комисията трябва да заседава още днес, тъй като това е последната възможна дата.

"Забравете!"

Трайков посочва още, че още в първия си ден като служебен министър е изпратил писмо с искане за свикване на заседание, но такова не е било насрочено.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Отговорът, който получих? "Забравете!'", пише той в публикацията си.

При тази ситуация единственият вариант комисията по енергетика да бъде свикана е председателят на парламента Рая Назарян да насрочи заседание. Още: "Златна фадрома": Часове след разкрити злоупотреби ИТН поиска оставката на Иван Христанов

Павела Митова оглавява енергийната комисия от началото на 51-вото Народно събрание. През ноември миналата година именно тя свика извънредно заседание, на което за по-малко от половин минута и без присъствието на опозицията бяха приети предложените от ГЕРБ и ДПС-Ново начало промени, предвиждащи назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Трайчо Трайков Има такъв народ ПВУ Павела Митова
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес