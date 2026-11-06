Какво очаквате от политическата зима в България? Анкетата на Actualno.com

Президентските избори приключиха и двойката Радев-Йотова от президент и вицепрезидент ще се превърне в премиер/президент. Резултатът обаче не бе съвсем убедителен предвид ранните прогнози на социолозите. Гюров мобилизира сериозна подкрепа. И особено преди дебата нещата изглеждаха на кантар.
И не само в телевизионните студиа възникна ключов въпрос - започнал ли е някакъв отлив на доверие към властта? Силно вероятно е сериозната подкрепа на парламентарните избори да е започнала постепенно да ерозира.
Зимни месеци могат да се окажат решаващи. Съмненията към властта растат, а заедно с тях - и цените. Ще видим ли нова вълна от протести? Или кабинетът Радев ще затвърди позициите си, и ще се мобизилизира повече?
Именно това питаме нашите читатели:
Какво очаквате от политическата зима в България?
Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.
В него зададохме въпроса:
Справедливи ли са масовите протести във Франция?
307 гласа (54%) са категорично против протестите. Определят ги като "токсичен микс между радикалната левица и мигрантските общности".
195 гласа (34%) подкрепят протестите, но са на мнение, че погромите над градовете са недопустими.
68 гласа (12%) смятат, че протестиращите имат пълно право да се противопоставят на системата с всички средства.
А сега към днешното питане.
Какво очаквате от политическата зима в България?
а) Масови протести и срив на правителството.
б) Стабилен Радев, решителна битка с олигархията.
Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.
P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.