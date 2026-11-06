Какво очаквате от политическата зима в България? Анкетата на Actualno.com

Президентските избори приключиха и двойката Радев-Йотова от президент и вицепрезидент ще се превърне в премиер/президент. Резултатът обаче не бе съвсем убедителен предвид ранните прогнози на социолозите. Гюров мобилизира сериозна подкрепа. И особено преди дебата нещата изглеждаха на кантар.

И не само в телевизионните студиа възникна ключов въпрос - започнал ли е някакъв отлив на доверие към властта? Силно вероятно е сериозната подкрепа на парламентарните избори да е започнала постепенно да ерозира.

Зимни месеци могат да се окажат решаващи. Съмненията към властта растат, а заедно с тях - и цените. Ще видим ли нова вълна от протести? Или кабинетът Радев ще затвърди позициите си, и ще се мобизилизира повече?

Именно това питаме нашите читатели:

Какво очаквате от политическата зима в България?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Справедливи ли са масовите протести във Франция?

307 гласа (54%) са категорично против протестите. Определят ги като "токсичен микс между радикалната левица и мигрантските общности".

195 гласа (34%) подкрепят протестите, но са на мнение, че погромите над градовете са недопустими.

68 гласа (12%) смятат, че протестиращите имат пълно право да се противопоставят на системата с всички средства.

А сега към днешното питане.

Какво очаквате от политическата зима в България?

а) Масови протести и срив на правителството.

б) Стабилен Радев, решителна битка с олигархията.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.