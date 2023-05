Избрани са победителите в конкурса на eMAG за светлинна творба за фасадата на НДК

Международно жури избра тримата победители във второто издание на конкурса eXperience by eMAG: Dream, Create and Inspire. Техните творби ще бъдат показани под формата на статичен 3D мапинг на фасадата на една от емблематичните столични сгради – Националния дворец на културата – в рамките на Фестивала на светлините LUNAR. Арт събитието ще се проведе всяка вечер, от 11 до 14 май 2023 г., преобразявайки София в огромна галерия под открито небе. Артисти от цял свят ще разкажат истории, провокират въображението и изненадат публиката, а благодарение на конкурса eXperience by eMAG творческа сцена получават и трима от участниците в него.

В подкрепа на българските таланти и на възможностите, които съвременните технологии дават не само за развитието на бизнеса, но и на изкуството и градската среда, платформата за онлайн търговия за втора поредна година организира заедно с LUNAR конкурса eXperience by eMAG: Dream, Create and Inspire, с амбицията това да се превърне в традиционно събитие. В него се включиха 67 участници, двойно повече от миналата година, някои с предложения за различни теми на конкурса. Международно жури в състав Биргит Зандер, основател на Festival of Lights International, Джейсън Йе, изпълнителен директор на GIS Group и организатор на Taiwan Lantern Festival, Иво Чифлички, „Визуални продукции и пространствен дизайн” НДК, Марин Петков, основател на MP-STUDIO, и Мирослава Станева, Brand Marketing Manager eMAG България, избра тримата победители въз основа съчетание на креативност и емоции, споделяне на истории и демонстриране умело боравене с фасадата на сградата, както и с възможностите на 3D мапинг технологията.

В конкурса бяха отличени:

● Тема eFuture – творба на Ралица Богданова, с послание: „Технологиите са част от ежедневието ни и се развиват бързо. Те ни помагат да постигнем мечтите си и да ги превърнем в реалност. Например, благодарение на технологиите можем да работим от вкъщи, да пазаруваме онлайн и да се свързваме с приятели и близки от разстояние. Технологиите ни предоставят много възможности и ни помагат да живеем по-удобно и по-лесно.“

● Тема eMotions – творба на Теодора Симеонова, с послание: „Светлина ме е създала. eMotions носят цвят. Подтикват ме да търся eFuture, да eXplore чуден свят! Светлината носи сила, дарява я с нас. Съзнаваш ли?”

● Тема eXplore – творба на Теодора Станкова, с послание: „Репрезентация как от детското въображение и търсене на нови хоризонти и постоянно любопитство се създава бъдещето, необятно, цветно, точно както детските умове, превърнали се във възрастни с виждане за утре."

„Големият интерес към конкурса изключително ни радва, тъй като показва, че той наистина е разпознат от артистите като предизвикателство, като възможност за изява. Десетки млади творци споделиха нашата философия, че търсенето никога не спира, която ние в eMAG подкрепяме, развивайки не само бизнеса ни, но и средата и обществото. Предизвикахме ги да се осмелят да провокират и да претворяват мечтите си така, че да вдъхновяват околните по своя уникален начин и със своя почерк, и сме щастливи да споделим резултата с гостите на фестивала”, каза Мирослава Станева, Brand Marketing Manager eMAG България.

Произведенията на победителите ще бъдат показани в рамките на Фестивала на светлините LUNAR – всяка вечер от 21 ч. до полунощ, от 11 до 14 май, на най-голямата фасада в рамките на фестивала, Националния дворец на културата в София. Освен да се насладят на атрактивния и креативен 3D мапинг, гостите на събитието ще имат възможност да станат част от светлинната арт инсталация с помощта на специална проекция, както и за първи път ще бъде проведен и Парад на светлините – всеки ден от 21:30 до 22:30 ч. пред НДК. От eMAG са подготвили и други изненади, които очакват посетителите на място, за да се потопят в едно наистина запомнящо се преживяване.

