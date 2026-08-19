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Иво Сиромахов към Терзиев: Защо убивате парк "Врана" (СНИМКИ)

19 август 2026, 13:30 часа 1143 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иво Сиромахов към Терзиев: Защо убивате парк "Врана" (СНИМКИ)

Парк "Врана" – едно от най-емблематичните и красиви зелени пространства в столицата, е оставен в окаяно състояние и без необходимата грижа от страна на общинската администрация, алармира и писателят и драматург Иво Сиромахов. В историческата паркова градина се съхраняват изключително редки видове дървета и храсти, някои от които са на повече от 120 години. Колекцията е събирана от целия свят още по времето на Н.В. Цар Фердинанд I и в продължение на десетилетия е поддържана с внимание от поколения специалисти. 

Днес обаче огромното природно и културно богатство е изпратено на произвола на съдбата.

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Критиката му е насочена директно към кмета на София Васил Терзиев с въпроса дали администрацията си дава сметка за цената на бездействието. Според него липсата на адекватна поддръжка загрозява едно от най-ценните исторически места в София и застрашава оцеляването на десетки десетилетни растителни видове.

Състоянието на парка поставя на дневен ред необходимостта от спешни мерки, ясна стратегия и реални действия от страна на Столичната община за спасяването и опазването на ботаническото наследство на „Врана“.

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Иво Сиромахов Васил Терзиев парк врана
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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