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Изкупуване на 5 пъти под продажната цена: В Кюстендилско спират да берат череши и излизат на протест

25 юни 2026, 9:36 часа 830 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изкупуване на 5 пъти под продажната цена: В Кюстендилско спират да берат череши и излизат на протест

Производителите на череши от Костендилско са в безизходица заради ниските изкупни цени. Мнозина от тях са прекратили брането и готвят протести, като се заканват, че могат да прибегнат дори до затваряне на пътища.

Проблемът е в ниската изкупна цена на плодовете - по 60-65 евроцента за килограм. В същото време в магазинната мрежа и по пазарите цената за крайния клиент достига между 2 и 4 евро за кг.

Вместо празник - протести

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В момента в града тече подготовка на Празника на черешата този уикенд. На производителите обаче не им е до празнуване и обсъждат вариантите за протести и блокиране на пътищата към Кюстендил.

"Няма какво да се празнува, след като реколтата при тези цени ще остане да се разваля по дърветата. В региона почти никой не бере череши", споделят земеделски производители и работещи в бранша.

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Източник: БГНЕС

"Предадох набраните череши на 60 цента - почти толкова се бях разбрал и с работниците (берачите) за надницата им, и това, което взех, директно отиде към тях. Разбира се, след това ги освободих и спирам брането", пише в мрежите и до медиите местен производител, предаде БНР.

Според общинския съветник и земеделски производител Валери Йовев ситуацията с черешите е почти нерешима.

Още: Черешите са лукс: Производители бият тревога за огромна разлика между изкупна и пазарна цена

"В момента изкупната цена е 60-65 евроцента. Няма пазар, защото е заринат от пловдивска, пазарджишка череша. Ние имаме тук 66 сорта череши и се чудим как да ги оберем", коментира Йовев.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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