Изстива последният комин на гръцки ТЕЦ

14 януари 2026, 10:03 часа 206 прочитания 0 коментара
Използването на лигнитни въглища като основен източник на енергия в Гърция ще приключи през 2026 г. със затварянето на последния от петте блока на ТЕЦ „Агиос Димитриос“ в Западна Македония и преобразуването на блок Птолемейда V в блок с отворен цикъл на природен газ, пише гръцкото издание Kathimerini. Блокът е планиран през 2007 г., като строителството започва през 2015 г., но е пуснат в пробна експлоатация едва през есента на 2022 г. и в търговска експлоатация през март 2023 г., което струва на енергийната компания Public Power Corporation (PPC) 1,5 милиарда евро за експлоатация само за три години.

Най-скъпият енергиен паметник

Флагманът на лигнитните блокове на PPC ще остане в историята като олицетворение и най-скъпият паметник на липсата на дългосрочна енергийна стратегия в Гърция.

Преобразуването му ще струва още пари

Тази липса на политика, която обременява потребителите и националната икономика, преминава през цялата история на блока, от планирането му преди 20 години до настоящото решение на PPC да го рециклира в блок за природен газ с допълнителна инвестиция от 300 милиона евро.

В Европа, която спокойно преоценява възможностите си и дава приоритет на енергийната сигурност, Гърция избира абсолютен догматизъм. Тя замества единствения си вътрешен минерален ресурс с вносен природен газ, без да поддържа нито една лигнитна единица като стратегически резерв, използвайки газ повече от два пъти по-високо от средното за Европа и увеличавайки зависимостта си от внос на втечнен природен газ (LNG) – главно от САЩ – до над 85%. В същото време Германия запазва блокове, захранвани с лигнитни въглища, до 2038 г., преоценява енергийните си възможности и ясно заявява, чрез канцлера Фридрих Мерц, че „не можем да гарантираме сигурни енергийни доставки само с възобновяеми енергийни източници“, пише още изданието. ОЩЕ: Предупреждение: Румъния на тъмно, ако затвори въглищните си мини

Деница Китанова
