Как черешите от "топло" Онтарио са по-евтини от тези в Кюстендил? Теодор Ушев възмутен от цените в България

Поредно сравняване на цените на определени храни в България и в други дъжави продължава да ядосва масово българите, тъй като е очевидно, че у нас животът става все по-скъп, без това е логически и икономически оправдано. Пресен пример дава световноизвестният аниматор Теодор Ушев, който от години живее в Канада и добре познава цените както там, така и у нас. Той показва цената на черешите, заснета преди месец и половина в Монреал, както и на други популярни продукти като зехтин и мляно кафе.

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"Четях много за цените в България. Та преди да тръгна, реших да снимам цените на някои неща, които основно купувам в Канада. (снимките са от скъп магазин за плодове и зеленчуци в Монреал).", пише Ушев. "Тук трябва да отбележа, че аз никога не гледам цени и не сравнявам. Отивам в държавата и плащам, колкото ми поискат. Аз обичам България и ще продължавам да се връщам, и да почивам в родината си, независимо колко е скъпо тук. Оставям ви на вас да сравните.", казва Ушев и подхваща болезнената тема с черешите.

"Снимката с черешите е отпреди месец и половина. Как череши от "топло" Онтарио, пакетирани перфектно, с еднаква големина, струват по-малко от череши от Кюстендил, в щайга, икономически не проумявам.", добавя режисьорът и уточнява: "Минималната работна заплата в Канада е два пъти по-голяма от България (всъщност, повече от два пъти, 3174 долара на месец, не знам колко е в момента в България)... 1 канадски долар е приблизително равен на един лев (61 евро цента). 1 либра е малко по-малко от половин кило - 454 грама."

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