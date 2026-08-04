За първи път от 155 години: Цял месец без дъжд в Лондон

Метеорологична станция в Кралската ботаническа градина Кю в Лондон не е регистрирала валежи в града през целия календарен месец юли. Това се случва за първи път, откакто се води статистика през 1871 г., според Semafor. Агенцията по околна среда е регистрирала същото и в югозападен Лондон. Както отбелязва London Centric, в някои райони на града са наблюдавани само леки, кратки превалявания през юли.

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Гореща вълна

Гореща вълна в Западна Европа започна през май. Юни 2026 г. беше най-горещият юни в историята в региона. Горещи вълни бяха регистрирани и в началото и края на юли. Рекордната гореща вълна в Европа доведе до спадане на нивото на водата в река Дунав до най-ниските си нива от 30 години насам.

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Непрекъснатите горещи вълни и недостатъчните валежи са задълбочили сушата в Европа, твърдят европейски учени. Лятото на 2026 г. в Европа доведе до “сложна криза, провокирана от намаляването на продължителните валежи и екстремните горещини“, отбелязват изследователи от международната научна организация World Weather Attribution (WWA). Между април и юни в различни райони на континента - от Португалия на югозапад до Южна Финландия на североизток, паднаха количества валежи, които са под средните равнища. Недостигът на превалявания, който преди не би причинил засушаване, сега доведе до условия на безводие, констатират от WWA. Климатичните промени увеличават проблема със засушаването както в западните, така и в източните региони, наблюдавани от учените, информира ДПА, цитирана от БТА.

Да се обличаме умно срещу горещините

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