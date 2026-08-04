Земетресение от 7,1 по Рихтер под водата заснеха водолази с огромен късмет (ВИДЕО)

Чудили ли сте се някога какво би се случило, ако попаднете в силно земетресение, докато се гмуркате? Изглежда, че ситуацията може да бъде объркваща, но управляема – поне според опитa на група водолази в Индонезия. През 2023 г. им се случва нещо толкова необичайно, че и до днес преживяването им продължава да е обект на любопитството на милиони хора.

Става дума за подводни кадри, показващи последиците от силно сеизмично събитие, което се случва, докато водолазите плуват над отдалечен коралов риф на 8 ноември 2023 г. Серията им от видеоклипове показва как пясък изригва от морското дъно, докато сеизмичните вълни ги хвърлят наоколо във водата. Две земетресения с магнитуд 6,7 и 7,1 настъпват с разлика от около минута, а по-късно същия ден има още едно в района в средата на морето Банда, според Американската геоложка служба (USGS). Службата ги класифицира като най-значимите земетресения в света през последните години.

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Ефект и върху рибите, и върху водолазите

Категоризирани като "силни трусове", те са възникнали на дълбочина от 10 км и са били последвани от редица по-малки вторични трусове. Най-близкият до епицентъра остров е Нила в югозападната провинция Малуку в Индонезия, а се предполага, че водолазите са действали от кораб за гмуркане.

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Във видеоклиповете ясно се вижда ефектът от внезапното разтърсване както при рибите, така и при водолазите, пише "Diver Net".